Вибухівки на залізничному вокзалі та в лікарні не знайшли

Львівські поліцейські затримали 34-річного мешканця Черкаської області за неправдиве повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу та міської лікарні швидкої допомоги у Львові. Тепер затриманому загрожує шість років в’язниці.

У суботу, 23 жовтня, в поліції Львівщини повідомили про затримання 34-річного мешканця Черкаської області, який напередодні вночі анонімно зателефонував до поліції та повідомив про замінування головного залізничного вокзалу Львова та міської лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука.

Чоловіка затримали на вокзалі. За завідомо неправдиве повідомлення про замінування йому загрожує від двох до шести років тюрми.

Отримавши анонімне повідомлення про замінування, вночі 22 жовтня поліцейські обстежували залізничний вокзал. Звідти довелось евакуювати 75 працівників та пасажирів. Жодних підозрілих предметів не знайшли.

Цієї ж ночі вибухівку шукали в лікарні швидкої допомоги. На час обстеження з медзакладу евакуйовували 150 осіб – ходячих пацієнтів та персонал. Небезпечних предметів в лікарні теж не виявили.