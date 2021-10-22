Із приміщення вокзалу евакуювали 75 відвідувачів та 20 осіб персоналу

У ніч із четверга на п’ятницю, 22 жовтня, до львівської поліції надійшло повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу та лікарні швидкої допомоги, що на вул. Миколайчука. Одне повідомлення надійшло з мобільного телефону на лінію 102 о 2:43, інше – о 02:54.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, для перевірки та обстеження приміщень із вокзалу вивели 75 відвідувачів та 20 осіб персоналу. Евакуацію пацієнтів та персоналу лікарні не проводили. Також у повідомленні департаменту зазначено, що в обох випадках жодних вимог не висувалось.

В обох випадках працювали кінологи, вибухотехніки та інші служби. Пошукові роботи на вокзалі завершили о 3:45. Лікарню перевіряли до 4:45. Жодних вибухових пристроїв не виявили.

Поліція встановлює осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування. Більше інформації у поліції ZAXID.NET пообіцяли надати пізніше.