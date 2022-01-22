В Україні з початку 2022 року було зафіксовано 339 недостовірних повідомлень про мінування. Більшість із них надходили з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Таку хвилю «мінувань» у службі назвали справжнім випробуванням. Правоохоронцям довелося перевірити 3 183 об’єкти, на жодному з них вибухівку не знайшли.

Майже всі повідомлення надходили електронною поштою (306). Телефоном про мінування повідомляли лише 27 разів. У ДСНС впевнені, що серія псевдомінувань – це елемент гібридної агресії Росії і спланована атака.

«Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися», – зазначили рятувальники.

У відомстві також нагадали, що за недостовірні повідомлення загрожує від 2 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за останні два тижні Україною прокотилася хвиля фейкових «замінувань» шкіл та аеропортів. У багатьох містах невідомі повідомляли про замінування одразу всіх шкіл. Зокрема, два таких випадки сталися у Львові.