Служба безпеки України заявила, що за хвилею псевдозамінувань об’єктів критичної й соціальної інфраструктури в Україні стоять російські спецслужби, які залучають до цієї діяльності українців.

За інформацією СБУ, торік в Україні було зареєстровано понад 1100 повідомлень про фейкові «замінування», 313 людей, які надсилали такі повідомлення, викрили. Водночас від початку цього року і до 21 січня до правоохоронців надійшло вже понад 300 таких повідомлень. Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилось.

«За попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, вжитими заходами встановлено, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей», – сказано в повідомленні СБУ.

«Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати», – додали в українській спецслужбі.

СБУ нагадала, що за повідомлення про фейкові «замінування» винним загрожує ув’язнення на строк від двох до шести років, а за повторно вчинене таке правопорушення – ув’язнення на строк від чотирьох до восьми років. Йдеться про статтю ККУ «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

Інша стаття ККУ – «Терористичний акт» – передбачає ув’язнення на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна, а в разі повторного порушення – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за останні два тижні Україною прокотилася хвиля фейкових «замінувань» шкіл та аеропортів. У багатьох містах невідомі повідомляли про замінування одразу всіх шкіл. Зокрема, два таких випадки сталися у Львові.