Затриманий пояснив свій вчинок тим, що хотів, аби коледж перевели на дистанційну форму навчання

Служба безпеки України заявила про затримання «мінувальника» одного із коледжів у Кривому Розі. Ним виявився студент іншого навчального закладу, який замовив «мінування» через чат у Telegram, яким керують російські спецслужби.

Про затримання СБУ повідомила у п’ятницю, 21 січня. Псевдомінером Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету виявився студент іншого місцевого коледжу. Він замовив мінування у адміністратора одного з російських закритих чатів у Telegram. СБУ вказує, що такі чати російські спецслужби використовуєть для штучного поширення паніки в Україні.

Повідомлення про мінування надійшо 20 січня, нагадує СБУ. Його автор представився «російським терористом» і вимагав 250 тис. грн викупу, «щоб теракту не сталося». Після перевірки вибухівки в навчальному закладі не знайшли, однак одразу відшукали та затримали самого псевдомінера. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів, аби коледж перевели на дистанційну форму навчання.

Водночас ім’я та вік затриманого правоохорнці не вказують. Відомо, що у нього вилучили комп’ютерну техніку та телефон, на яких, за словами спецслужбовців, є листування з адміністратором чату.

СБУ також відкрила справу за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Йому загрожує до шести років ув’язнення.

Зазначимо, що протягом останніх двох тижнів в Україні регулярно повідомляють про замінування навчальних закладів, аеропортів, метро тощо. Як приклад, 12 січня невідомі повідомими про замінування станцій метро у Києві, ТРЦ у Одесі, а у Львові та Черкасах про мінування шкіл. Зокрема, 21 січня всі школи Львова знову зупинили навчання через повідомлення про вибухівку.