Уже втретє за місяць невідомий повідомляє про замінування всіх шкіл Львова

У четвер, 27 січня, в Службу безпеки України надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. В управлінні освіти Львівської міської ради повідомили, що навчальні заклади евакуюють учнів та повідомляють батьків. Це вже третє фейкове замінування львівських шкіл за останній місяць.

Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, в СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать вибухотехніки.

Нагадаємо, що старші класи львівських шкіл зараз перебувають на дистанційному навчанні через карантин. Також онлайн навчається частина молодших шкіл, де зафіксовано багато випадків ковіду.

Невідомий також повідомив про замінування ТРЦ Forum Lviv, що розташований у центрі Львова. З приміщення торгово-розважального центру евакуювали всіх відвідувачів та працівників.

Додамо, що протягом січня в Україні регулярно повідомляють про замінування навчальних закладів. У Львові це вже третій випадок фейкового замінування навчальних закладів. Вперше всі школи Львова припинили навчання через неправдиве повідомлення про вибухівки 12 січня, а через два тижні таке повідомлення зірвало навчання знову.