Учнів виводять зі шкіл і повідомляють батькам, щоб забрали дітей додому

Кілька львівських шкіл отримали анонімне повідомлення про замінування. Лист написаний російською мовою, начебто від «бійця ополчения ДНР». Учнів та персонал евакуювали.

«Сьогодні надійшло повідомлення про замінування кількох львівських шкіл та деяких інших установ. В управлінні освіти ЛМР наголошують, що навчальні заклади діють згідно з протоколом, а саме – евакуюють учнів та повідомляють батьків», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Повідомлення про замінування надійшло на електронні скриньки закладів. В тексті листа – вимога капітуляції перед Росією.

«Я боец ополчения ДНР. Бомба находится под вашим зданием. Наш теторист смертник уже в здании и готов активировать бомбу в любой момент. Слава России. Ми требуем капитуляции перед Россией», – написано в електронному листі терористів, які розіслали на адресу львівських шкіл.

Згідно з протоколом, управління освіти Львова повідомило школи, зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники освітніх закладів повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому. Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Нагадаємо, минулого тижня також було анонімне повідомлення про замінування усіх львівських шкіл.