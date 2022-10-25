У Львові анонім повідомив про замінування кількох судів. Усіх працівників та відвідувачів евакуювали, проводиться перевірка будівель.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська, зранку вівторка, 25 жовтня, надійшло анонімне повідомлення про замінування одразу кількох судів в місті. Правоохоронці та вибухотехніки виїхали на місця події та проводять перевірку у будівлях судів.

Усіх працівників та відвідувачів судів евакуювали, поки триватиме перевірка.

Поліція встановлює особу аноніма, який повідомив про замінування.