На шахрайстві викрили в'язня львівського СІЗО

Поліцейські викрили 31-річного в’язня львівського СІЗО, який організував продаж через інтернет військової амуніції, якої ніколи не мав. Таким чином шахрай видурив у покупця 145 тис. грн.

За даними поліції Львівщини, 31-річний львів’янин, який перебуває в установі виконання покарань, розмістив у мережі інтернет фейкові повідомлення про продаж військової амуніції, якої насправді ніколи не мав. Зокрема, він продавав військову форму, кепки, кросівки, ремені, тактичні рукавиці, наколінники та інше. А після отримання коштів на карткові рахунки припинив зв’язок із потерпілим, ошукавши його на загальну суму 145 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у в’язня мобільний телефон та інші речові докази. Йому повідомили про підозру у шахрайстві (ч.2 ст.190 ККУ), за що передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які постраждали від дій шахрая.