Посадовцеві вручили підозру за статтею про зловживання службовим становищем

Керівника Держгеокадастру Хмельниччини підозрюють у незаконній роздачі 16 га земель. За попередніми підрахунками, через цю схему держава зазнала збитків на майже 700 тис. грн. Зауважимо, що згідно з інформацією на офіційному сайті хмельницького Держгеокадастру, наразі його очолює 45-річний уродженець Волині Василь Василенко.

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, 45-річний посадовець підписав кілька наказів щодо виділення землі під ведення особистого господарства вісьмом місцевим мешканцям. Відомо, що вони вже використали своє право на одноразове безоплатне отримання сільськогосподарських земель.

За кілька днів після набуття права власності вони передали свої землі одній зі столичних фірм, що займається вирощуванням зернових культур.

«Йдеться про 16 га земель Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Згідно з висновками експертизи, вказані протиправні дії завдали державі збитків на майже 700 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Слідство перевіряє, чи отримував посадовець хабарі за виписування наказів. Чоловікові вже вручили підозру за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). У разі доведення вини йому загрожує до шести років тюрми. Працівники ДБР також зафіксували на відео, як начальнику вручали підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцеві запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, у квітні ДБР викрило схему Держгеокадастру з незаконної роздачі земель. За підрахунками слідчих, всього посадовці роздали 40 га землі у Миролюбненській громаді вартістю понад 3 млн грн. Скільки службовців були задіяні у схемі, наразі невідомо, розслідування справи триває.