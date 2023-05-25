На Хмельниччині посадовця агропідприємства підозрюють у підробці рішень сільради про передання 18 га землі у приватні руки. Голова сільради, не перевіривши і не перечитавши текст, підписав всі документи. Приватизувати землі таки не вдалося, бо на них наклали арешт. Наразі ж посадовцеві підприємства вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про вручення підозри стало відомо у четвер, 25 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, керівник одного із підрозділів підприємства, яке займається вирощуванням зернових культур, підробив рішення сесії сільради про надання у приватну власність 18 га на території колишнього Теофіпольського району. При цьому на засіданні такі питання не піднімались та не обговорювались.

«Згодом підроблені та підписані сільським головою рішення ради були використані для реєстрації права приватної власності на землі, однак спробу неправомірного відчуження ділянок вартістю понад 900 тис. грн попереджено арештом, накладеним в межах кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Сільського голову за вчинене уже притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Судячи з вироку Теофіпольського суду, йдеться про сільського голову Шибенської сільради – йому тоді призначили рік іспитового терміну.

Він також пояснював, що в той день підписував багато документів і їх всі не перечитав, а просто поставив підпис і печатку. Вже згодом він дізнався, що земельні ділянки отримали люди, які навіть не були зареєстровані у районі, та щодо яких не розглядали ніяких рішень. Після цього голова сільради звернувся у поліцію.

Наразі посадовцеві підприємства вручили підозру за за ч. 2 ст. 364-1 ККУ (зловживання повноваженнями) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). У разі доведення вини йому загрожує максимум до шести років тюрми.