У Львові на будівництві знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що це був його перший робочий день, а його тіло виявили у ліфтовій шахті.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, трагічний випадок трапився 27 вересня. У ліфтовій шахті на будівництві на вул. Джорджа Вашингтона, 1 виявили тіло чоловіка. Обставини його загибелі з’ясовує поліція.

«Відомо, що цей чоловік перший день прийшов на роботу. В якийсь момент зауважили, що його нема. Почали шукати і знайшли у ліфтовій шахті. На місці працює поліція і з’ясовує усі обставини трагедії», - повідомив голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський.

Додамо, що на вул. Вашингтона, 1 будується ЖК Washington City.