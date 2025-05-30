Візуалізація гірськолижного курорту GORO Mountain Resort

Уряд схвалив два спеціальні інвестиційні договори для компаній «Славскі» та «Рожанка Парк», які реалізовуватимуть рекреаційні проєкти у співпраці зі Славською селищною радою сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро. Угоди підписали у межах програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, яка відома як «інвестняня». Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у п'ятницю, 30 травня.

«Надходження від реалізації цих проєктів до бюджетів всіх рівнів протягом 2025-2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн», – повідомили в Мінекономіки.

Зазначимо, що держава через «інвестняню» надає низку стимулів бізнесу, який працює з великими інвестиціями. Зокрема, інвестора звільняють від сплати ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання, від оподаткування податком на прибуток терміном до п'яти років. Крім цього держава компенсує витрати інвестора на приєднання до інженерно-транспортних мереж.

«Залучення стратегічних інвесторів – один із ключових пріоритетів економічного відновлення. Попри війну Україна формує сучасні, прозорі та вигідні умови для інвесторів. Наразі вже уклали чотири спеціальні інвестиційні договори, кожен з яких передбачає понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій за всіма чотирма проєктами становить 240 млн євро. Очікуємо найближчим часом, що кількість поданих заявок збільшиться», – розповів заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Додамо, що «Рожанка Парк» і «Славскі» входять до Універсальної інвестиційної групи належать власникові холдингу ОККО Віталію Антонову (70%) та гендиректору холдингу Василю Даниляку (30%). У червні 2024 року Львівська ОВА видала розпорядження про виділення лісових ділянок для «Рожанка Парк» і «Славскі».

Восени 2024 року ОККО Group розпочала будівництво гірськолижного курорту GORO Mountain Resort. Відпочинковий комплекс розташовуватиметься поблизу гірського масиву Високий Верх, що біля сіл Волосянка та Верхня Рожанка, які входять до Славської ОТГ. Площа нового комплексу становитиме майже 1200 га, з яких на 360 га збудують гірську та лижну інфраструктуру, а на понад 800 га – зведуть готелі, комерційні та рекреаційні обʼєкти. Завершити проєкт ОККО планує через 15 років.

Нагадаємо, що паливний гігант ОККО зареєструвався у Славській ОТГ у 2017 році. З того часу почали зростати доходи місцевого бюджету – з 2018 до 2024 року компанія сплатила до місцевого бюджету 1,03 млрд грн податків. Це понад 60% податків із зарплат 15 тисяч працівників й становить приблизно 70−80% річного бюджету громади. Територіальна громада почала інвестувати в освіту, спорт, медицину та інфраструктуру.