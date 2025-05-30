На розвиток туризму в Ужгороді за три роки виділять 8,7 млн грн

У п’ятницю, 30 травня, на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради затвердили програми розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу міста. У 2026-2028 роках на ці потреби витратять 11,3 млн грн.

У програму розвитку туризму та промоції Ужгорода на найближчі три роки в бюджеті міста заклали 8,7 млн грн. Гроші, зокрема, підуть на створення та реалізацію маркетингових кампаній у соцмережах, ЗМІ і туристичних платформах, виготовлення друкованої та цифрової продукції (мапи, гіди, фото і відео), розробку тематичних маршрутів та участь у національних та міжнародних туристичних виставках і форумах. Найбільша стаття витрат програми – створення та функціонування Туристично - інформаційного центру в Ужгороді, на що планують витратити 2 млн грн.

У свою чергу, кошторис програми формування позитивного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у місто Ужгород на 2026-2028 роки склав 2,5 млн грн. Гроші витрачатимуть, зокрема, на закупівлю рекламних та маркетингових послуг, просування інформації в соцмережах, виготовлення банерів та поліграфічної продукції та участь у семінарах, тренінгах, форумах, засіданнях за «круглим столом».

Прийняті виконкомом програми мають затвердити на сесії Ужгородської міської ради.