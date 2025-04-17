У 2025 році мешканцям Ужгорода мають надіслати 34 тис. рекомендованих листів про сплату податків на нерухомість

У 2025 році на підтримку ГУ ДПС України в Закарпатській області з бюджету Ужгорода виділять 1 млн 745 тис. грн. Рішення ухвалили у четвер, 17 квітня, на сесії міської ради.

За програмою, на закупівлю поштових марок для податкової передбачено 1 млн 680 тис. грн. Ще 65 тис. грн піде на придбання паперу, конвертів та заправку картриджів.

Як пояснили в ДПС, у 2025 році мешканцям Ужгорода мають надіслати 34 тис. повідомлень про сплату податків на нерухомість і гроші потрібні для рекомендованих листів з повідомленням про вручення.

Нагадаємо, у 2025-2026 роках 50 млн грн з бюджету Ужгорода отримають також підрозділи Нацполіції та БЕБ. Гроші підуть на ремонти адмінбудівель правоохоронців, закупівлю автомобілів, меблів та оргтехніки.