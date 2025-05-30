Містян закликають бути обачними під час грози і дотримуватися правил безпеки

Львівський регіональний центр з гідрометеорології розповів у фейсбуці, якою буде погода у Львові на вихідні, 31 травня – 1 червня.

За повідомлення гідрометцентру, в денні години суботи, 31 травня, у Львові можливі короткочасні дощі з грозами, також можливий град. Вітер буде змінним, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме вночі 6-13 градусів вище нуля, вдень – до 26 градусів тепла.

В неділю, 1 червня, у Львові буде сухо і хмарно. Дощі повернуться в понеділок, 2 червня.

Погода у Львові в найближчі дні (графік Укргідрометцентру)

Львівська міська рада закликає містян зважати на імовірні грози та бути обачними – під час грози не ховатися під деревами, уникати рекламні щити та лінії електропередачі. У випадку надзвичайних ситуацій можна звертатися за номером гарячої лінії Львова 15-80.