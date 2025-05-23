Якою буде погода у Львові та області на початку літа 2025 року

Український гідрометеорологічний центр прогнозує у червні 2025 року в Україні середню температуру повітря у межах 19-23 °C. У Львові, згідно з інформацією синоптиків Meteoprog, найвища температура повітря у червні буде +25°C, а найнижча становитиме +12°C.

Перші дні літа у Львові будуть хмарними. Зокрема, вночі 1 червня температура повітря становитиме приблизно 8-10 °C, а впродовж дня – 17-21°C. Крім цього, слід очікувати на дрібний дощ. Вже 2 червня буде мінлива хмарність з дощем. Вдень синоптики прогнозують до +20°C, а вночі слід очікувати на +12°C. Повністю сонячним днем літа може стати 3 червня – вдень температура повітря становитиме +22°C.

Прогноз погоди у Львові та області, згідно з сайтом Meteoprog

Загалом, згідно з Meteoprog, безхмарними у Львові будуть у червні три дні. Дощ прогнозують впродовж 14 днів місяця. Водночас сайт AccuWeather зазначає, що у Львові та області сонячних днів буде більше – до 11. Крім цього, синоптики прогнозують три грозові дні наприкінці червня.

Додамо, що згідно з гідрометеорологічним центром, в Карпатах температура повітря впродовж червня становитиме 11-18 °C, а рівень опадів – 101-157 мм (на високогір’ї до 184 мм).