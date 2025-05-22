У п’ятницю, 23 травня, синоптики місцевого гідрометцентру прогнозують погіршення погодних умов у Львові та області – протягом дня можливі грози, град та шквальний вітер.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, 23 травня на території Львівської області буде хмарно, часом дощитиме – подекуди грози, вдень град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-11°С, вдень – 10-15°С тепла

У Львові 23 травня також буде хмарно, очікуються дощі та гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі – 7-9°С, вдень – 11-13°С тепла.