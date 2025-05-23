Середньодобова температура не піднімалася ваще 9 °С тепла

На Тернопільщині травень, за спостереженням синоптиків, був найхолоднішим за останні 40 років. У другій декаді місяця переважала дуже холодна погода з опадами, а середньодобова температура не піднімалася вище +9°С.

У найхолодніші дні середньодобові температури повітря були нижчими від норми на 6-8°С. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології.

«Середня декадна температура повітря виявилася найнижчою за останні 40 років та становила +8,5℃ тепла, що на 6℃ нижче норми», – йдеться в повідомленні Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

Максимальна температура повітря у травні підвищувалась до +15-17℃, мінімальна – знижувалась до 0-1℃. Місцями на Тернопільщині впродовж 1-3 днів спостерігався заморозок на ґрунті та на висоті 2 см над поверхнею. Температура заморозку була в межах 0-3℃. Середня температура ґрунту в травні на глибині 10 см становила 11-12℃ тепла, що на 4-5℃ нижче норми. Опадів за декаду випало в середньому 70% норми.