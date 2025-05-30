Загальна кількість членів у коаліції дронів для України може зрости до 20 держав

До створеної Великою Британією коаліції дронів для України висловили бажання доєднатися ще дві країни. Йдеться про Бельгію й Туреччину, повідомив у п’ятницю, 30 травня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час засідання Кабінету міністрів Шмигаль повідомив, що коаліцію дронів підсилять нові держави. Загалом у коаліції допомоги для України може стати 20 країни.

«Ще одне посилення – це потенційне розширення коаліції дронів до 20-ти учасників. Намір приєднатися оголосили Бельгія і Туреччина», – повідомив прем’єр-міністр.

За його словами, учасники коаліції дронів зобов’язалися спрямувати на дрони в Україну 2,75 млрд євро. Прем’єр-міністр відзначив лідерство Литви в коаліції та подякував уряду країни за підтримку.

Крім того, Шмигаль висловив сподівання, що збільшуватиметься кількість країн у коаліції укриттів та цивільного захисту. Нагадаємо, коаліцію укриттів започаткували Україна та Фінляндія 28 травня, під час зустрічі прем’єр-міністрів країн. Коаліція матиме на меті координувати зусилля країн-партнерів з будівництва укриттів, створювати механізми фінансування для об’єктів цивільного захисту та здійснювати обмін провідними практиками у цій сфері.

«Очікуємо, що інші держави до неї активно долучатимуться. Завдяки коаліції плануємо залучити до 14 млрд євро на розбудову укриттів», – сказав Шмигаль.

Зазначимо, коаліція дронів – це об’єднання з 18 країн-партнерів України, які зробили спільний внесок до фонду закупівель безпілотників для захисту України. Ініціативу в лютому 2024 року створила Велика Британія разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Силам оборони тисячі FPV-дронів.