Молоді медики отримають 200 тис. грн за роботу в селах та зоні бойових дій
Одноразова виплата має спонукати лікарів працювати у віддалених регіонах
Уряд запровадив мотиваційну програму для молодих медиків, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій. Вони можуть одноразово отримати допомогу у розмірі 200 тис. грн. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 30 травня.
На одноразову виплату від держави можуть претендувати випускники медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання вирішили працювати в медичних установах сільської місцевості або на території активних бойових дій.
За словами Дениса Шмигаля, така ініціатива має на меті не лише підтримати молодих спеціалістів, а й сприяти вирішенню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях, адже в сільських регіонах та зоні бойових дій зазвичай бракує медиків.
Коли запрацює ця програма, на сайті уряду не уточнюється. Відповідну постанову поки що також не опублікували.