Допомогу від держави отримають випукники-медики, які будуть працювати у сільську місцевість чи у зоні активних бойових дій

Уряд запровадив мотиваційну програму для молодих медиків, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій. Вони можуть одноразово отримати допомогу у розмірі 200 тис. грн. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 30 травня.

На одноразову виплату від держави можуть претендувати випускники медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання вирішили працювати в медичних установах сільської місцевості або на території активних бойових дій.

За словами Дениса Шмигаля, така ініціатива має на меті не лише підтримати молодих спеціалістів, а й сприяти вирішенню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях, адже в сільських регіонах та зоні бойових дій зазвичай бракує медиків.

Коли запрацює ця програма, на сайті уряду не уточнюється. Відповідну постанову поки що також не опублікували.