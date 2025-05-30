На вулиці коперника у Львові за три роки було понад 17 тис. повідомлень про паркування з порушеннями

Управління безпеки та вуличної структури Львівської міськради оприлюднило статистику порушень правил паркування у Львові з 1 січня 2022 року до 24 травня 2025 року.

Найбільша кількість повідомлень про порушення правил паркування за три роки надходила з таких вулиць:

Коперника – 17,17 тис. повідомлень;

Листопадового Чину – 15,17 тис.;

Проспект Свободи – 10,12 тис.;

Валова – 9,88 тис. повідомлень.

На цих п’яти вулицях водії найчастіше скоюють одне і те ж порушення – паркуються в зоні дії знаку «Зупинка заборонена». Штраф за це порушення становить 340-680 грн.

Також у топ-10 вулиць, де водії найчастіше порушують правила паркування, увійшли вулиці Князя Романа, Театральна, Галицька, Героїв УПА та Лазнева.

«Порушення правил паркування призводять до заторів, створюють аварійні ситуації, блокують доступ до важливих обʼєктів, заважають проїзду спецтехніки та перешкоджають руху громадського транспорту», – нагадують в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури ЛМР.