У четвер, 29 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Росія має все повернути. Суд у Львові зобов’язав РФ відшкодувати збитки за зруйнований бізнес-центр на Стрийській; Поступися місцем батькам із дітьми. Паркувальні майданчики у Львові почали ознаковувати новими вказівниками; Три «Золоті м’ячі» на площі Ринок. Свої унікальні нагороди особисто презентували Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко; Всеукраїнський законодавчий проєкт. «Є-Земля» допоможе захистити права землевласників, потерпілих через війну; Тимчасово змінять маршрути. У неділю на час велопробігу у центрі міста зупинять рух транспорту.

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