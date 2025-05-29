У Львові впроваджують ознаковані паркомісця для батьків з маленькими дітьми
Новини Львова від ZAXID.NET за 29 травня
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У четвер, 29 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Росія має все повернути. Суд у Львові зобов’язав РФ відшкодувати збитки за зруйнований бізнес-центр на Стрийській;
- Поступися місцем батькам із дітьми. Паркувальні майданчики у Львові почали ознаковувати новими вказівниками;
- Три «Золоті м’ячі» на площі Ринок. Свої унікальні нагороди особисто презентували Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко;
- Всеукраїнський законодавчий проєкт. «Є-Земля» допоможе захистити права землевласників, потерпілих через війну;
- Тимчасово змінять маршрути. У неділю на час велопробігу у центрі міста зупинять рух транспорту.
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