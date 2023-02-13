САУ Caesar – французька самохідна артилерійська 155-мм установка

Станом на 13 лютого, Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці типу Caesar. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!», – йдеться у дописі.

Передачу гаубиць анонсували ще у січні. Тоді уряд Данії провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики і вирішив передати 19 Caesar.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

САУ Caesar – французька самохідна артилерійська 155-мм установка. Максимальна дальність стрільби – 42 км. В боєкомплект є 18 снарядів калібру 155 мм. Дальність стрільби – до 42 км, залежно від типу боєприпасів, скорострільність – 6 пострілів менш ніж за хвилину.

Крім того, гаубиця використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.