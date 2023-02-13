Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar
Збройні сили України отримали від Данії 19 САУ Caesar
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Станом на 13 лютого, Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці типу Caesar. Про це повідомило Міністерство оборони України.
«Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!», – йдеться у дописі.
Передачу гаубиць анонсували ще у січні. Тоді уряд Данії провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики і вирішив передати 19 Caesar.
САУ Caesar – французька самохідна артилерійська 155-мм установка. Максимальна дальність стрільби – 42 км. В боєкомплект є 18 снарядів калібру 155 мм. Дальність стрільби – до 42 км, залежно від типу боєприпасів, скорострільність – 6 пострілів менш ніж за хвилину.
Крім того, гаубиця використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.