До України прибула партія зенітних установок L70 для посилення протиповітряної оборони, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Раніше він обіцяв відправити Україні 36 таких установок, але невідомо, скільки їх міститься у наданій партії.

За словами міністра оборони Литви, разом із зенітними гарматами Україна отримає і необхідні для них боєприпаси.

«Партія зенітних установок L70 і боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, уже прибула в Україну», – написав Анушаускас у Twitter.

A batch of sent L-70 anti-aircraft guns and ammunition, which will help defend critical infrastructure, have already arrived to . pic.twitter.com/1GEUsk1uad — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 11, 2023

40-мм автоматична зенітна гармата L70 розроблена фірмою Bofors після Другої світової війни і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести країнах Європи.

Для наведення гармати на ціль використовується електрогідравлічний привід, але за потреби гармату можна наводити і вручну. L70 може стріляти як одиночними пострілами, так і автоматичним вогнем.

Характеристики L70:

вага гармати – 2,4 т (а вага всієї установки – 4,8 т);

довжина разом зі стволом – близько 4 м;

калібр – 40 мм;

швидкострільність – від 240 до 300 пострілів/хв (5 пострілів за секунду.);

дальність стрільби – до 12,5 км.

Такі гармати на озброєнні мають близько 40 країн.

Загалом Україна отримала від Литви військової допомоги на 283 млн євро. До неї увійшли ПЗРК Stinger, протитанкова зброя, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, а також бронежилети та захисні шоломи. Також Україна отримала від Литви бронетранспортери M113, вантажівки, всюдиходи та інші види допомоги, яка відповідає потребам Сил оборони.