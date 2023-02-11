В Україну прибула перша партія зенітних установок L70 від Литви
Разом з установками, Литва передала боєприпаси до них
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До України прибула партія зенітних установок L70 для посилення протиповітряної оборони, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Раніше він обіцяв відправити Україні 36 таких установок, але невідомо, скільки їх міститься у наданій партії.
За словами міністра оборони Литви, разом із зенітними гарматами Україна отримає і необхідні для них боєприпаси.
«Партія зенітних установок L70 і боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, уже прибула в Україну», – написав Анушаускас у Twitter.
40-мм автоматична зенітна гармата L70 розроблена фірмою Bofors після Другої світової війни і надійшла на озброєння шведської армії у 1951 році. Вона широко постачалася за кордон і за ліцензією випускалася у шести країнах Європи.
Для наведення гармати на ціль використовується електрогідравлічний привід, але за потреби гармату можна наводити і вручну. L70 може стріляти як одиночними пострілами, так і автоматичним вогнем.
Характеристики L70:
- вага гармати – 2,4 т (а вага всієї установки – 4,8 т);
- довжина разом зі стволом – близько 4 м;
- калібр – 40 мм;
- швидкострільність – від 240 до 300 пострілів/хв (5 пострілів за секунду.);
- дальність стрільби – до 12,5 км.
Такі гармати на озброєнні мають близько 40 країн.
Загалом Україна отримала від Литви військової допомоги на 283 млн євро. До неї увійшли ПЗРК Stinger, протитанкова зброя, 120-мм міномети, стрілецька зброя, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, а також бронежилети та захисні шоломи. Також Україна отримала від Литви бронетранспортери M113, вантажівки, всюдиходи та інші види допомоги, яка відповідає потребам Сил оборони.