Легкі переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-2М» радянського виробництва були поширені в Югославській народній армії

Чорногорія від початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні гуманітарної та військової допомоги на понад 10 млн євро, повідомило місцеве видання Vijesti з посиланням на дані уряду та Міністерства оборони. Таким чином Чорногорія вперше розсекретила інформацію про те, яку військову допомогу вона надала Україні.

«З початку російської агресії проти України… Уряд та Міністерство оборони сім разів передавали безоплатно різні види гуманітарного та військового обладнання, а також боєприпаси і зброю. Вартість наданої допомоги склала 10 062 905 євро», – повідомили в чорногорському Міноборони.

Перший пакет допомоги Україні, вартістю майже 83 тис. євро, включав лише сухі пайки і засоби захисту для бійців, зокрема, 7 тис. одиниць сухих добових пайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів та 600 броньованих пластин для бронежилетів.

Другий пакет, вартістю понад 500 тис. євро, включав міномети калібру 60 мм і 82 мм, а також десять легких переносних зенітно-ракетних комплексів «Стріла-2М» радянського виробництва.

Третій і найдорожчий наразі пакет зброї – вартістю 8,24 млн євро, Чорногорія надала Україні у липні минулого року. В ньому було 216 ПЗРК «Стріла-2М», 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже 8 тис. – калібру 76 мм, а також 2,3 млн патронів до стрілецької зброї калібром 7,62 мм.

«"Стріла-2М", яка масово використовувалася в колишній Югославській народній армії, дуже важливі для України, оскільки ними українські військові збивають цілі, які низько літають – передусім російські гелікоптери та безпілотні літальні апарати, навіть крилаті ракети над районом ведення бойових дій», – сказано в публікації.

Останній на сьогодні пакет чорногорської військової допомоги Україна отримала у вересні 2022 року і він містив запчастини для гелікоптерів Мі-8 на загальну суму 180 тис. євро.

У Міноборони Чорногорії наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну зброєю, а також готові приймати на лікування поранених українських військових.

У повідомленні зауважується, що раніше наведені цифри не оприлюднювались, проте під впливом того, що деякі країни НАТО почали публікувати свої дані про підтримку України, уряд Чорногорії також зняв гриф секретності з відомостей про надану Україні військову допомогу та розкрив її деталі.