Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на брифінгу в Одесі, 9 лютого 2023

Україна отримає нові зенітні гармати для знищення дронів-камікадзе, заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Йдеться про зенітні установки шведського виробництва L-70.

«Ми з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами», – наголосив Арвідас Анушаускас на брифінгу в Одесі в четвер, 9 лютого, повідомив «Укрінформ».

Також він зазначив, що Латвія навчила 15 українських інструкторів працювати з новими зенітними комплексами. У відповідь на це міністр оборони України Олексій Резніков додав, що навчання інструкторів є модернізацією підготовки українських військових, адже це дає можливість нашим українським інструкторам надалі навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів.

Литва, в якій проживає орієнтовно три мільйони людей, вже надала Україні значні обсяги допомоги. Зокрема, 5 лютого стало відомо, що в Литві за тиждень зібрали шість мільйонів євро на радари для української протиповітряної оборони.