Штат Міссісіпі, що на півдні США, визнав Хмельниччину областю-побратимом. Про це заявив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своєму вечірньому зверненні до мешканців області. За інформацією американських видань, таке рішення керівництво штату прийняло для того, щоб простіше оформити постачання гуманітарної допомоги для переселенців, які приїхали у Хмельницьку область із регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Про визнання Хмельниччини областю-побратимом штату Міссісіпі ввечері вівторка, 10 травня, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його твердженням, це перша подібна дружба між областю в Україні та штатом в США.

«Маю для жителів Хмельницької області унікальну новину. Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США прийняв таке рішення. Ви всі знаєте, є міста-побратими, але щоб цілий штат і ціла область були між собою побратимами, такого ще не було. Я щиро вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у таки складний час», — зазначив Сергій Гамалій.

Як повідомляє американське видання Daily Journal, про намір визнати Хмельниччину областю-побратимом Міссісіпі губернатор штату Делберт Хоземанн оголосив ще у середині квітня. Причина — можливість оформити відправку гуманітарної допомоги в Україну з уникненням складних бюрократичних процедур. Керівництво штату зв'язалося із однією із благодійних організацій, яка запропонувала використати міжнародну програму міст-побратимів для спрощеного відправлення допомоги переселенцям у Хмельницькій області.

Видання також зазначає, що голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій надав керівництву штату Міссісіпі перелік речей, необхідних для переселенців, які зараз перебувають не території області. Завдяки визнанню області побратимом штат Місіссіпі зможе відправити допомогу на територію України.