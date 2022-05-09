На зібрані кошти вдалося купити пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux

Британський ведучий та журналіст Джеремі Кларксон передав українцям потужні авто підвищеної прохідності. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, повідомив «Укрінформ».

Телеведучого підтримала команда його нового шоу Diddly Squat Farm, також відомого як «Ферма Кларксона». На зібрані кошти купили пікапи Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

Цими автомобілями евакуйовуватимуть мирних жителів із зони бойових дій. Їх оснастили позашляховою гумою та лебідками.

«Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарною допомогою та відвезла в Україну, де вони будуть використані для евакуації тих, хто потрапив у пастку бойових дій», – написав Джеремі Кларксон.

Фото «Укрінформу»

У ці вихідні співробітники Кларксона перегнали автомобілі з гуманітарною допомогою в Україну.

62-річний Джеремі Кларксон (англ. Jeremy Clarkson) — британський ведучий та журналіст, що спеціалізується на автомобільній тематиці. Найбільше відомий завдяки телепередачі «Топ Ґір», яку він вів у 1988-2015 роках. Має щотижневу колонку у газетах The Sunday Times та The Sun.