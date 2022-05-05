Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco підтримує Україну

Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин. Про це повідомила Європейська комісія у Twitter.

«Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені в Україну», – йдеться у повідомленні.

Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine.



This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.



The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) May 5, 2022

Зазначається, що доставка пожежних автомобілів координується через Механізм цивільного захисту ЄС.

Нагадаємо, раніше британські пожежники передали українським колегам парк спецтехніки. Крім того, громада Бібрки, що біля Львова, отримала в подарунок від гміни Велішева, що у Польщі, два пожежні автомобілі.