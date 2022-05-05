Італія передала українським рятувальникам 45 пожежних машин
Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин. Про це повідомила Європейська комісія у Twitter.
«Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені в Україну», – йдеться у повідомленні.
Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine.— European Commission (@EU_Commission) May 5, 2022
This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.
The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine
Зазначається, що доставка пожежних автомобілів координується через Механізм цивільного захисту ЄС.
Нагадаємо, раніше британські пожежники передали українським колегам парк спецтехніки. Крім того, громада Бібрки, що біля Львова, отримала в подарунок від гміни Велішева, що у Польщі, два пожежні автомобілі.
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