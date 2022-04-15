Одна з подарованих поляками пожежних машин

У четвер 14 квітня, громада Бібрки, що біля Львова, отримала в подарунок від гміни Велішева (Республіка Польща) два пожежні автомобілі. Про це повідомляє Львівська обласна рада.

За передачу пожежних машин ще 8 квітня проголосували депутати Велішева. Автомобілі для транспортування в Україну підготували добровільні пожежні команди Велішева і Янувека-Гури.

Автомобілі привезли також гуманітарний вантаж від гміни Велішева, студентського самоврядування місцевої школи та благодійних організацій з Німеччини, Ірландії та Іспанії.

Місто Бібрка розташоване за 36 км від Львова, його населення становить близько 4 тис. людей. У місті є пожежно-рятувальний пост ДСНС. Бібрка є центром об'єднаної територіальної громади із населенням 16,7 тис людей.

Нагадаємо, наприкінці березня Польща подарувала Львову 20 автобусів,, а 10 квітня місто отримало ще 2 низькопідлогові автобуси від польського міста Познань. А 2 квітня до Львова приїхали 4 автомобілі швидкої допомоги, які мешканцям області передав сейм Литви.