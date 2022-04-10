Працівники міського транспортного підприємства Познані привезли до Львова два автобуси із гуманітарною допомогою

Польське місто Познань подарувало Львову два низькопідлогові великогабаритні міські автобуси. Щоб автобуси не їхали порожні, поляки повністю заповнили їх гуманітарною допомогою, інформує міський портал Познані. У неділю, 10 квітня, автобуси доїхали до Львова.

Влада Познані передала два автобуси у відповідь на звернення міського голови Львова Андрія Садового. Під час нещодавньої конференції із мерами Асоціації польських міст Андрій Садовий повідомив, що більшість львівських автобусів поїхала на фронт, то ж місто потребує заміни, а також продуктів харчування та ліків.

«Якби кожне польське місто подарувало один-два автобуси і ще можна було б завантажити гуманітарну допомогу, це була б велика допомога», – цитує мера Львова сайт міста Познань.

Влада польського міста відреагувала на це прохання і у ніч з п’ятниці на суботу автобуси виїхали у бік українського кордону.

Обидва автобуси вживані і раніше їздили вулицями Познані – один з них Solaris Urbino 18, а другий – 12-метровий Man Lion's City, обидва 2006 року випуску.

Як пояснив керівник MPK Poznań, яке займається пасажирськими перевезеннями у місті, Кшиштоф Достатні, «це робочі транспортні засоби, які до цього часу використовувалися на лініях Познані. Вони, безумовно, будуть корисними для перевезення людей у ​​межах міста чи до кордону, але також – якщо необхідно – для перевезення вантажів». Він додав, що в автобуси завантажили найнеобхідніші запчастини та подарунки від працівників міського транспортного підприємства та місцевих мешканців.

Міський голова Познані Яцек Яськовяк зазначив, що «ці автобуси є справжньою підмогою місту, яке віддало свої автобуси на фронт і водночас прийняло багатьох тих, хто втікає з окупованих територій. Переконаний, що техніка буде добре служити львів’янам та біженцям».

Як інформував ZAXID.NET, у березні польські міста передали Львову 20 міських автобусів.