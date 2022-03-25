Польські міста відправляють до Львова автобуси з гуманірною допомогою

Протягом останнього тижня Львів отримав 20 великих низькопідлогових автобусів і гуманітарну допомогу від польських міст. Також до кінця місяця Львів очікує отримати ще 6 автобусів. Про це повідомляє прес-служба ЛМР у п’ятницю, 25 березня.

Як повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, до Львова прибуло 20 великих автобусів, заповнені гуманітарною допомогою.

«Це 2 автобуси Сканія від Яворно, 5 автобусів Соляріс від Кракова. А вчора отримали 13 автобусів з Катовіце, Сосновєц, Тихув і Свєркланєц. Це великі низькопідлогові автобуси 2009-2010 років випуску. Усі автобуси приїхали з гуманітарною допомогою від цих міст. Зараз наші фахівці оглядають технічний стан автобусів і будемо визначати, куди задіяти. Однозначно, що ці автобуси будуть курсувати як на маршрутах по місту, так і для перевезення вимушено переміщених осіб до кордону з Польщею», – повідомив Забарило.

Також Львів очікує отримати до кінця місяця ще п’ять автобусів з Польщі.

Як повідомив Орест Олеськів, начальник управління транспорту ЛМР, з часу війни в Україні та з огляду на велику кількість вимушено переміщених українців, які почали приїздити до Львова, велика кількість автобусів, які курсували на маршрутах у Львові, були зняті з рейсів і задіяні для потреб ЗСУ, а також для перевезені переселенців до кордону з Польщею.

«У перші дні війни на маршрутах міста курсувало 167 одиниць транспорту, з яких 118 АТП-1. З 1 березня щоденно кількість транспорту на маршрутах зростала. Зараз на маршрутах курсує 289 одиниць», – повідомив Олеськів.