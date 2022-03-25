Тиждень тому цей автобус виконував міжміський рейс у Польщі, але його викупили та переобладнали під амбулаторію польські благодійники

Луцьк отримав автобус-амбулаторію від волонтерів з Польщі. Це рейсовий автобус MAN, який нещодавно викупили благодійники та переобладнали під медичні потреби. Цим же автобусом поляки передали тонну гуманітарної допомоги, зокрема, медзасобів.

Про гуманітарну допомогу, яка надійшла від польської «Fundacja Mewa», 25 березня повідомила прес-служба Луцької міськради. Зазначається, що волонтери-підприємці з міста Піла передали медичні засоби (памперси, шприци, ліки, бинти, кровоспинні препарати) у автобусі-амбулаторії. Загалом це ціла тонна речей.

«Цікаво, що ще тиждень тому транспорт їздив міжміським маршрутом і возив пасажирів. Однак він був викуплений польськими бізнесменами й переобладнаний під медичні потреби. Він має 18 місць зі столиками. У салоні автобуса є мікрохвильова піч, автономне живлення, розетки, холодильна шафа для збереження ліків, а у задній частині — відсік для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні. Над переобладнанням автобуса працювали 25 людей.

Луцький міський голова Ігор Поліщук додав, що автобус використовуватиметься на кордоні в разі виникнення черг для обігріву та надання медичної допомоги біженцям.