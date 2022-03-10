Луцьк отримав 20 тис. євро благодійної допомоги від литовського міста Таураге. За ці гроші планують встановити рентген у Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

Про допомогу партнерів розповів луцький міський голова Ігор Поліщук ввечері 10 березня. Гроші надійшли на благодійний мультивалютний рахунок. «Ці кошти будуть витрачені на забезпечення встановлення рентгену в Луцькому військовому гарнізонному шпиталі, тому що саме там в разі необхідності будуть лікувати поранених наших солдатів, а без рентгену це буде зробити важко. Ці 20 тисяч Євро будуть спрямовані саме на ці потреби. Очікуємо далі на допомогу за мірою її надходження будемо розподіляти на найбільш необхідні в даний момент потреби», – зазначив Ігор Поліщук.

Також мер подякував іноземцям та іноземним компаніям за гуманітарну допомогу. «Хочу подякувати усім іноземцям, іноземним компаніям та просто громадянам інших держав, які допомагають сьогодні. Ми отримуємо дуже багато вантажів з-за кордону. І наш центр допомоги в драмтеатрі, і єдиний комунікаційний центр отримують продукти харчування, одяг, медикаменти, амуніція та інші засоби, які розподіляються у відповідності до потреб. Дякую усім, дякую особливо Польщі за те, що не байдужі, що дали прихисток для такої колосальної кількості українських громадян, які змушені рятуватися від війни», – заявив він.

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