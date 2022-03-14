Автобуси будуть використані для обслуговування автобусних маршрутів Луцька

До Луцька приїхали шість автобусів з гуманітарною допомогою від литовського міста Каунас. Зокрема, привезли продукти харчування та засоби гігієни. Все це передадуть біженцям, військовим, а також у ті міста, де наразі гуманітарна катастрофа.

Як повідомив Ігор Поліщук, гуманітарна допомога від литовського міста Каунас надійшла до Луцька у понеділок, 14 березня. Шість автобусів були навантажені продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни.

«Сьогодні отримали в дарунок нашій громаді від міста Каунас 6 автобусів (5 автобусів Solaris Urbino 12 та Van Hool A330) повністю завантажених продуктами харчування, дитячим харчуванням, засобами гігієни та іншою гуманітарною допомогою. Щиро дякую Литовській Республіці, місту Каунас та особисто міському голові міста Каунас Вісвальдасу Матійошайтісу. Місто Каунас та наші литовські друзі можуть розраховувати і на нашу підтримку та допомогу в разі потреби», – зазначив мер.

Автобуси будуть використані для обслуговування автобусних маршрутів Луцької громади, а вся гуманітарна допомога буде передана для потреб військових, біженців та у міста, які знаходяться в стані гуманітарної катастрофи.

Додамо, що раніше Луцьк отримав 20 тис. євро допомоги від литовського міста Таураге. Ці гроші використають для купівлі та встановлення рентгену в Луцькому військовому гарнізонному госпіталі.

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