Польща внесла зміни до закону про допомогу українським біженцям
Президент Анджей Дуда підписав зміни, які уточнюють деякі положення закону від 12 березня
У четвер, 14 квітня, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону, який регламентує надання допомоги українським біженцям. Відповідні зміни були ухвалені 8 квітня. Про це повідомили на сайті президента Польщі.
«Закон від 12 березня 2022 року показав необхідність уточнення деяких його положень, а також доповнення питань, які раніше в ньому пропущені», — йдеться у документі, повідомляє Суспільне.
Ключові зміни стосуються:
- тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.
- спрощення отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.
- також закон дозволяє громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.
Як раніше повідомляв ZAXID.NET, українські біженці можуть жити в ЄС упродовж трьох років. 29 березня Рада Євросоюзу погодила план щодо підтримки українських біженців, а також країн ЄС, які приймають переважну більшість із них. На початку квітня Єврокомісія оприлюднила правила працевлаштування українців у країнах ЄС. Президент Польщі Анджей Дуда підписав три законопроекти, які мають полегшити перебування біженців з України.
Зазначимо, що, за даними ООН, станом на кінець березня, з початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад чотири мільйони людей. Найбільше українських біженців прибуло до Польщі.
У Варшаві біженцям з України вирішила надати житло у багатоповерхівках, які мерія столиці Польщі забрала у російського посольства.
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