У четвер, 14 квітня, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону, який регламентує надання допомоги українським біженцям. Відповідні зміни були ухвалені 8 квітня. Про це повідомили на сайті президента Польщі.

«Закон від 12 березня 2022 року показав необхідність уточнення деяких його положень, а також доповнення питань, які раніше в ньому пропущені», — йдеться у документі, повідомляє Суспільне.

Ключові зміни стосуються:

тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

спрощення отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

також закон дозволяє громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, українські біженці можуть жити в ЄС упродовж трьох років. 29 березня Рада Євросоюзу погодила план щодо підтримки українських біженців, а також країн ЄС, які приймають переважну більшість із них. На початку квітня Єврокомісія оприлюднила правила працевлаштування українців у країнах ЄС. Президент Польщі Анджей Дуда підписав три законопроекти, які мають полегшити перебування біженців з України.

Зазначимо, що, за даними ООН, станом на кінець березня, з початку повномасштабного вторгнення Росії з України виїхали понад чотири мільйони людей. Найбільше українських біженців прибуло до Польщі.

У Варшаві біженцям з України вирішила надати житло у багатоповерхівках, які мерія столиці Польщі забрала у російського посольства.