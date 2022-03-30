Через війну з України виїхали майже 4 млн людей. Більшість із них виїхали до Польщі. Про це у вівторок, 30 березня, на засіданні Ради Безпеки ООН повідомила помічниця генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя, повідомляє «Укрінформ».

Загалом із 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, за кордон виїхало 3 901 713 українців. Із них до Польщі – 2,3 млн людей, до Румунії – 602,4 тис. людей, ще 385,2 тис. українців перебралися в Молдову, 359 тис. людей – в Угорщину, 278 тис. – до Словаччини. 271,3 тис. людей поїхали до Росії. Найменше – 9,9 тис. осіб – перетнули кордон із Білоруссю.

За даними ООН, через війну в Україні загинуло щонайменше 1119 людей, серед яких 99 – діти. При цьому реальні показники значно вищі, оскільки дані з місць, де ведуть активні бойові дії, приходять із запізненням.

Нагадаємо, що за даними Офісу президента, загалом в Україні біженцями стали 10 млн людей, яким через війну довелося виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії.

За даними Держприкордонслужби, на західних кордонах України майже немає черг на виїзд.