Єврокомісія опублікувала рекомендації для країн ЄС щодо визнання академічної та професійної кваліфікації людей, які рятуються від вторгнення Росії в Україну. Це правила, які допоможуть працевлаштувати кваліфікованих біженців з України на рівні з громадянами ЄС.

Як вказано у рекомендаціях Єврокомісії від 6 квітня, багато українських біженців змушені влаштовуватись на роботу нижче свого рівня кваліфікації. Тому країни ЄС отримали рекомендації для швидкого підтвердження рівня кваліфікації українців та їхньої освіти.

«Право на доступ до ринку праці є ключовим аспектом тимчасового захисту. Ми робимо важливий крок до підвищення ефективності. Це допоможе тим, хто тікає від війни, знайти шлях до хорошої роботи, водночас сприяти їх інтеграції. Простий і більш гармонізований підхід до визнання кваліфікацій дозволяє використовувати силу солідарності ринку праці та відкривати можливості в ЄС для тих, хто цього потребує», – сказав комісар Тьєррі Бретон, відповідальний за внутрішній ринок в ЄС.

Так, Європейський навчальний фонд створив ресурсний центр, де українці можуть розміщувати інформацію. Ця інформація буде доступна відповідальним за працевлаштування структурам у країнах ЄС. Щоб полегшити подолання мовного бар'єра з українцями, фахівці адаптували інструмент eTranslation, щоб задовольнити попит на швидкий та надійний переклад з української та російської мов.

Для людей, які були змушені виїхати за кордон без оригіналів документів, буде можливість представляти свої документи, у тому числі дипломи, в цифровому форматі або ж надавати їхні копії.

Як вказано у рекомендаціях Єврокомісії, забезпечення простого та швидкого механізму визнання кваліфікацій українців допоможе уникнути ситуацій, коли біженці йдуть на роботу, яка значно нижче їхньої кваліфікації. Особливо це стосується жінок, які становлять переважну більшість серед українських біженців.

Особливо рекомендації Єврокомісії стосуються так званих «регульованих» професій, для яких необхідні особливі навички та досвід. До таких професій належать медсестри, лікарі загальної практики, вчителі та освітній персонал.

«З припливом людей, які тікають від війни, зростає потреба в цих професіях, оскільки біженці потребують доступу до охорони здоров’я, догляду за дітьми та освіти – часто рідною мовою. Таким чином, сприяння визнанню академічної та професійної кваліфікації може сприяти тому, що майбутні професіонали зможуть швидко працювати та підтримувати своїх співвітчизників. Це також допоможе людям набути досвіду та навичок під час їхнього тимчасового захисту, що підвищить цінність їхньої кваліфікації під час повернення на батьківщину», – вказано у повідомленні Єврокомісії.

Детальніше з правилами працевлаштування українців в ЄС можна ознайомитись на сайті Єврокомісії за цим посиланням.

За оцінками Єврокомісії, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країн ЄС виїхало 4 млн українських біженців. Ще 4 березня Єврокомісія запустила механізм тимчасового захисту для біженців з України, який серед іншого, передбачає право на доступ до праці на рівні з громадянами ЄС.