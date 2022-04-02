Литва передала на Львівщину 4 автомобілі швидкої допомоги

У суботу, 2 квітня, до Львова приїхали 4 автомобілі швидкої допомоги, які мешканцям області передав сейм Литви. Відтепер машини працюватимуть для забезпечення потреби галузі охорони здоров’я Львівщини, повідомили у прес-службі ЛОДА.

Автомобілі передали представники делегації Сейму Литовської Республіки. «Швидкі» оснащені обладнанням для надання невідкладної допомоги, проведення реанімаційних заходів тощо.

«Ми підтримуємо Україну, наші серця б’ються разом з вами. Адже ви захищаєте всю Європу. Ця війна – це наша війна теж, цей фронт – це фронт всього демократичного світу. Тут вирішується майбутнє Європи. Майже кожен в Литві хоче допомогти. Надсилають гроші на фонди, тоді фонди можуть купити авто і скеровувати сюди. Багато волонтерів самі сюди везуть машини, бронежилети тощо. Важливо, що підтримка України є не тільки на рівні держави, адже кожна людина у Литві хоче чимось допомогти. У Литві 100% підтримка України», – зазначив віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас.

До слова, передані автомобілі швидкої допомоги – це лише невелика частина допомоги для України від Литви. До прикладу, литовський Фонд Blue and Yellow раніше передав Україні сотню джипів. Литва і надалі продовжуватиме допомагати Україні і закликає це робити інші країни.