Частину "швидких" вже доставлено в регіони, де йдуть бойові дії

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автомобілів швидкої медичної допомоги. Вони є частиною гуманітарної допомоги від країн ЄС, яку Україна активно отримує з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомило 23 березня МОЗ.

Автомобілі Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. У них можна евакуювати до чотирьох поранених одночасно.

«На лінії фронту кожна хвилина може вартувати життя, і тому важливо, аби медики могли максимально безпечно в максимально стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу», — повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Частину автомобілів для військових уже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії. Ще частина «швидких» надійдуть вже у найближчі дні.

До слова, за час війни російські окупанти обстріляли 58 автомобілів швидкої медичної допомоги. 6 медиків загинуло, 16 отримали важкі поранення