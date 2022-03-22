У польовому госпіталі надаватимуть медичну допомогу переселенцям і мешканцям навколишніх громад

У вівторок, 22 березня, на Львівщині відкрили ізраїльський польовий госпіталь «Кохав Меір» (у перекладі з івриту «Блискуча зірка»), в якому надаватимуть медичну допомогу переселенцям, мешканцям наколишніх громад.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив у Facebook, що у ньому працюватимуть медичні працівники з лікарень Шиба та Шнайдер.

У польовому госпіталі працюватимуть 60 ізраїльських медиків ізраїльському госпіталі

За словами голови львівської ОВА Максима Козицького, цей проект реалізовують міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та міністерство закордонних справ України за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національними та соціальними проектами в Ізраїлі та JDC.

Працюватимуть їзраїльські медики у спеціально облаштованих наметах. У них проводитимуть первинний огляд, тут також є все необхідне лабораторне обладнання, медикаменти і окремий ковідний ізолятор. У ньому надаватимуть медичну допомогу переселенцям, мешканцям навколишніх громад.

«Якщо пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих у шпиталі обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу. Щоб вирішити питання комунікації, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а ізраїльським колегам постійно допомагатиме черговий лікар», – повідомив Максим Козицький.

Спікер Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат розповів, що у шпиталі працюють більше сотні людей медичного персоналу, які добровільно прибули з різних лікарень Ізраїлю з єдиною місією – допомогти людям в Україні. Шпиталь, за його словами, працюватиме в Україні щонайменше місяць.

«На дипломатичному рівні вважаю, що це одна з найважливіших місій за все моє життя – бути частиною цього проекту. Це показує солідарність народу Ізраїлю та народу України. Це частина гуманітарної допомоги, яку ми надаємо упродовж останнього місяця. Два тижні тому Ізраїль надіслав більше сотні тонн гуманітарної допомоги та медичних препаратів до Львова, а також допомагає на кордонах людям, які залишають Україну», – повідомив Ліор Хайят.

Він також додав, що шпиталь назвали на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні. Саме вона створила «Машав» – Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.

Окрім медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області. Вони також розглядають можливість онлайн- консультування з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.

До слова, 14 березня міжнародна організація «Сумка самарянина», мобільні госпіталі якої надавали допомогу людям у понад 100 країнах світу, відкрила у Львові перший польовий госпіталь. У ньому щожня отримують меддопомогу десятки переселенців.