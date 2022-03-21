Російські окупанти обстрілюють "швидкі", коли медики рятують мирних жителівть

Російські окупанти, порушуючи усі міжнародні конвенції, продовжують нападати на медичні заклади. За час війни уже вбито шість медиків, ще 16 отримали важкі поранення, повідомив на брифінгу 21 березня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, російські військові обстріляли 135 лікарень, дев’ять з них зруйновано вщент. Вони не підлягають ремонту і на їх місці треба будувати нові. Окупанти обстріляли 43 автомобілі швидкої допомоги. Шість медиків загинуло, ще 16 отримали важкі поранення.

«Учора стався ганебний випадок у світовій практиці, коли в заручники була захоплена бригада екстреної медичної допомоги, яка супроводжувала гуманітарний конвой. Такого, мабуть, не було ніде у світі. Таке роблять лише російські терористи. На щастя, бригада жива і нині вона була повернута в Україну», – повідомив Віктор Ляшко.

Незважаючи на війну, в регіони України продовжують надходити нові «швидкі». Уже понад 100 нових автомобілів виїжджають на виклики.

В Україні вже відновили роботу понад 10 000 аптек. До кінця цього тижня має працювати понад 12 000 аптек.