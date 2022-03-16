Юлія Паєвська надавала допомогу пораненим маріупольцям

У Маріуполі в полон до росіян потрапила командирка медбатальону «Янголи Тайри» Юлія Паєвська. Про це повідомляють відомі українські волонтери, які співпрацюють з Юлею.

«Відома волонтер, парамедик, Народний Герой України разом зі своїм водієм Сергієм попала в полон росіян», – написала Наталія Воронкова.

Волонтерка Оксана Корчинська розповіла, що Юлія «Тайра» Паєвська рятувала життя маріупольців. Її схопили, коли вона їхала на санітарному автомобілі надати допомогу цивільним пораненим, бо більшість міських реанімобілів обстріляні і не можуть виїжджати на виклики. Востаннє жінка виходила на зв'язок близько 16:00.

«Люди бачили, як Тайра виїхала допомогти цивільним пораненим, як на районі її взяли», – розповіла Оксана Корчинська.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що Юлія Паєвська разом зі своїм батальйоном 8 років рятувала життя мирних жителів під Маріуполем. Вона киянка, президентка Федерації айкідо «Мутокукай Україна» та художниця-керамістка, була парамедиком під час подій на Майдані.

Нагадаємо, у Маріуполі дуже важка ситуація. Місто в облозі, туди не впускають доставку їжі та води. Окупанти захопили в заручники лікарів і пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування. Місто постійно бомбардують та обстрілюють. За весь час війни лише невеликій кількості людей вдалося вирватися з міста.