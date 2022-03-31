Корисні мобільні додатки і чат-боти під час війни
Зручний перелікКатерина Родак, 0
Мобільні додатки
«Єтривога»
Так, скоріш за все, ви знаєте за цей додаток і вже його встановили. Але якщо раптом ні, то зробіть це. Додаток корисний не лише тим, що сповіщає про повітряну тривогу, а й тим, що робить це достатньо гучно, щоб, наприклад, розбудити вас вночі.
Розробники додатку постійно його оновлюють. Так, наприклад, зараз у додатку вже можна налаштувати гучність, а мобільні оператори перестали знімати мегабайти за користування ним.
Завантажити додаток можна на на iOS та на Android.
Tactic Med Aid
75–90% військових та цивільних гинуть від поранень, якщо не була надана домедична допомога. Тому, щоб навчити українців оперативно надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни, понад 20 волонтерів створили мобільний додаток TacticMedAid.
Скористатися простими інструкціями у смартфоні можна будь-де та будь-коли: додаток працює без інтернету.
TacticMedAid доступний для користувачів iOS та Android.
Сканер QR і штрих-коду
В умовах війни важливо боротися на економічному фронті. На рівні звичайних громадян ми можемо перестати купувати російські товари як в Україні, так і за кордоном. Товари виробництва РФ в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».
Щоб полегшити соіб роботу, можна завантажити додаток «Сканер QR і штрих-коду», що доступний для iOS та Android.
Щоб отримати повну інформацію про походження товару, потрібно запустити додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і просканувати.
Hearty app
Мобільний застосунок Hearty app допомагає батькам дбати про емоційний та психічний стан дітей під час війни. Додаток підказує прості ігри та активності. Він працює оффлайн і його можна використовувати навіть в укриттях. У застосунку також доступні книги, аудіоказки українською та інший контент.
Додаток доступний для iOS та Android.
Чат-боти у Telegram
Готовий до всього
Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації.
@Hotovyi_do_vsioho_bot
Джгут 2.0. Перша допомога
Чат-бот розповість, що робити, якщо ви не знаєте/не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги.
@FastAid_bot
Повітряна тривога
Telegram-канал дублює всі сповіщення однойменного додатку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги у будь-якому регіоні.
@air_alert_ua
SaveUA
Бот допоможе знайти у своїй області волонтерів та запропонувати власну допомогу потребуючим, а саме: продукти харчування, транспорт, паливо, помешкання тощо.
@saveua_bot
STOP Russian War
Саме тут можна інформувати про пересування ворожої техніки. І це принесе користь.
@stop_russian_war_bot
StopRussia
За допомогою цього бота можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
@stopdrugsbot
Нам по дорозі
Бот допомагає зв’язатись українцям, які мають авто з громадянами, яким немає чим добратися.
@nampodorozi_bot
Прихисти українців
Цей бот допомагає знайти та зв’язатись людям, які можуть надати помешкання тим хто його потребує.
@shelter_for_ukrainians_bot
Турботник
Допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи.
@turbotnyk_bot
Дитина не сама
Бот допоможе, якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї, якщо ваша дитина загубилася, якщо ви бачите самотню дитину, якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей або якщо ви маєте інші питання стосовно дітей.
@dytyna_ne_sama_bot
Пошук зниклих
У цьому чат-боті зібрана оперативна інформація стосовно дорослих та дітей, які загубилися та дітей, яких знайшли. Також тут є інформація стосовно дорослих, зв’язок із якими було втрачено. @poshuk_znyklyh
Не працює термінал
Сюди можна сповістити про відмову представників бізнесу у розрахунку картою при оплаті товарів/послуг.
@pos_terminals_bot
Перевірка
Чат-бот розпізнає фейкові новини, неперевірену інформацію, відверту брехню та російську пропаганду, спрямовану проти України. Щоб розпізнати фейк, необхідно надіслати боту інформацію, яку потрібно перевірити на справжність. Надіслане посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту. Після надсилання новини відповідь надійде протягом кількох хвилин.
@perevir_bot
Е-споживач
Тут збирають інформацію про завищені ціни під час оренди помешкання чи користування будь-якими послугами.
@derzhspozhivsluzhba_bot
*Перелік буде оновлюватись