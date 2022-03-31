За час війни українці створили чимало важливих мобільних додатків та чат-ботів. Перша медична допомога, інформація про повітряну тривогу, пошук зниклих і навіть дитячі казки – життя можна суттєво полегшити, маючи заряджений смартфон, іноді навіть без доступу до мережі.

ZAXID.NET публікує перелік корисних застосувань та чат-ботів у час війни.

Мобільні додатки

«Єтривога»

Так, скоріш за все, ви знаєте за цей додаток і вже його встановили. Але якщо раптом ні, то зробіть це. Додаток корисний не лише тим, що сповіщає про повітряну тривогу, а й тим, що робить це достатньо гучно, щоб, наприклад, розбудити вас вночі.

Розробники додатку постійно його оновлюють. Так, наприклад, зараз у додатку вже можна налаштувати гучність, а мобільні оператори перестали знімати мегабайти за користування ним.

Завантажити додаток можна на на iOS та на Android.

Tactic Med Aid

75–90% військових та цивільних гинуть від поранень, якщо не була надана домедична допомога. Тому, щоб навчити українців оперативно надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни, понад 20 волонтерів створили мобільний додаток TacticMedAid.

Скористатися простими інструкціями у смартфоні можна будь-де та будь-коли: додаток працює без інтернету.

TacticMedAid доступний для користувачів iOS та Android.

Сканер QR і штрих-коду

В умовах війни важливо боротися на економічному фронті. На рівні звичайних громадян ми можемо перестати купувати російські товари як в Україні, так і за кордоном. Товари виробництва РФ в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».

Щоб полегшити соіб роботу, можна завантажити додаток «Сканер QR і штрих-коду», що доступний для iOS та Android.

Щоб отримати повну інформацію про походження товару, потрібно запустити додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і просканувати.

Hearty app

Мобільний застосунок Hearty app допомагає батькам дбати про емоційний та психічний стан дітей під час війни. Додаток підказує прості ігри та активності. Він працює оффлайн і його можна використовувати навіть в укриттях. У застосунку також доступні книги, аудіоказки українською та інший контент.

Додаток доступний для iOS та Android.

Чат-боти у Telegram

Готовий до всього

Тут можна дізнатися, як вступити в територіальну оборону, вижити цивільному та як діяти в кризовій ситуації.

@Hotovyi_do_vsioho_bot

Джгут 2.0. Перша допомога

Чат-бот розповість, що робити, якщо ви не знаєте/не пам’ятаєте алгоритмів дій при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також інші поради першої медичної допомоги.

@FastAid_bot

Повітряна тривога

Telegram-канал дублює всі сповіщення однойменного додатку. Це додаткова можливість отримати сигнал тривоги у будь-якому регіоні.

@air_alert_ua

SaveUA

Бот допоможе знайти у своїй області волонтерів та запропонувати власну допомогу потребуючим, а саме: продукти харчування, транспорт, паливо, помешкання тощо.

@saveua_bot

STOP Russian War

Саме тут можна інформувати про пересування ворожої техніки. І це принесе користь.

@stop_russian_war_bot

StopRussia

За допомогою цього бота можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які поширюють дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

@stopdrugsbot

Нам по дорозі

Бот допомагає зв’язатись українцям, які мають авто з громадянами, яким немає чим добратися.

@nampodorozi_bot

Прихисти українців

Цей бот допомагає знайти та зв’язатись людям, які можуть надати помешкання тим хто його потребує.

@shelter_for_ukrainians_bot

Турботник

Допомагає українським переселенцям отримати тимчасову домівку та необхідні речі у ЦНАПах, що працюють як пункти турботи.

@turbotnyk_bot

Дитина не сама

Бот допоможе, якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї, якщо ваша дитина загубилася, якщо ви бачите самотню дитину, якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей або якщо ви маєте інші питання стосовно дітей.

@dytyna_ne_sama_bot

Пошук зниклих

У цьому чат-боті зібрана оперативна інформація стосовно дорослих та дітей, які загубилися та дітей, яких знайшли. Також тут є інформація стосовно дорослих, зв’язок із якими було втрачено. @poshuk_znyklyh

Не працює термінал

Сюди можна сповістити про відмову представників бізнесу у розрахунку картою при оплаті товарів/послуг.

@pos_terminals_bot

Перевірка

Чат-бот розпізнає фейкові новини, неперевірену інформацію, відверту брехню та російську пропаганду, спрямовану проти України. Щоб розпізнати фейк, необхідно надіслати боту інформацію, яку потрібно перевірити на справжність. Надіслане посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту. Після надсилання новини відповідь надійде протягом кількох хвилин.

@perevir_bot

Е-споживач

Тут збирають інформацію про завищені ціни під час оренди помешкання чи користування будь-якими послугами.

@derzhspozhivsluzhba_bot

*Перелік буде оновлюватись