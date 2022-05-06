Майкл (у помаранчевій футболці по центру фото) розповів волонтерам, що він у захваті від згуртованості українців

Норвежець Майкл Страндлове щодня переглядав новинні сайти, на яких шукав інформацію про Україну. Він настільки перейнявся боротьбою українців з російськими окупантами, героїзмом наших воїнів, що вирішив зробити свій внесок у допомогу українцям: узяв відпустку, орендував мікроавтобус, зібрав понад 3 тонни допомоги і привіз її в Україну, подолавши 2000 км.

Історію норвежця оприлюднило управління інформаційної роботи Луцької міської ради.

«Чоловік щодня з болем в серці гортав новинні сайти про події в незнайомій для нього Україні. Більше місяця його турбувала доля нашого народу та геройські вчинки бійців Збройних сил України», – сказано у повідомленні мерії.

А далі просто спостерігати і нічого не робити він не міг. Він вирішив приїхати в Україну.

«Вирішив звернутись до українського посольства в Норвегії, аби дізнатись, чого потребує ваш народ. Опісля взяв відпустку, винайняв вантажний бус та поїхав в Луцьк, щоб привезти зібрану норвезькими компаніями допомогу», – розповів Майкл в центрі Луцька, поруч із заповненим мікроавтобусом гуманітарного вантажу.

До Луцька на орендованому мікроавтобусі чоловік привіз продукти тривалого зберігання, засоби особистої гігієни, ліхтарики та багато іншого. Всього його невеликий бус вмістив понад 3 тонни вантажу. Він подолав майже 2000 км.

Волонтерам Луцького центрального пункту допомоги Майкл розповів, що він у захваті від згуртованості українського народу, тож за першої можливості пообіцяв ще приїхати в Україну.

Зараз Майкл Страндлове вже повертається додому.