Сучасне обладнання, яке отримав "Охматдит", допоможе рятувати життя дітей

Львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» отримала надважливе і дороговартісне обладнання, необхідне для порятунку життя дітей, від італійського гуманітарного фонду «Hope Onlus». Медзакладу передали реанімаційну систему для немовлят, ультразвукові апарати, ліжка, монітори для відділення інтенсивної терапії, двофазні дефібрилятори тощо, повідомили 5 травня в лікарні.

Медичне обладнання від італійського гуманітарного фонду отримав Центр з прийому та розподілу гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, підрозділів територіальної оборони, громадян та інших осіб, що потребують допомоги, при Львівському медичному інституті, а він передав цю допомогу «Охматдиту».

Гендиректор Львівського медичного інституту – медичного коледжу «МОНАДА» Ігор Гайдучок повідомив, що італійський гуманітарний фонд не вперше допомагає українцям. Раніше він передав близько 20 тонн харчових продуктів, які волонтери Центру відправили в Ірпінь, Чернігів, Краматорськ, Київ, Харків та інші міста.

«Фонд також займається проблемами дітей, тож ми звернулися до його волонтерів з проханням допомогти з наданням обладнання для відділень інтенсивної терапії. Фонд відгукнувся, ми зробили базу по всіх лікарнях Львівської області, яка є потреба саме в інтенсивній терапії. І фонд почав формувати допомогу конкретно під потреби лікарень. Ще один мікроавтобус допомоги передадуть іншій обласній лікарні – там переважно медикаменти», – повідомив Ігор Гайдучок.

До слова, «Hope Onlus» – це італійська незалежна неприбуткова організація, яка допомагає дітям та громадам, що потребують допомоги в Італії та на Близькому Сході, реалізовуючи гуманітарні проекти та проекти сталого розвитку для захисту здоров’я та освіти. Організація діє з 2006 року.