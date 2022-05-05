До Львова евакуаційним потягом привезли поранених цивільних з Бахмута

До Львова медичним евакуаційним потягом прибуло 15 поранених із Бахмута, яких доправили до лікарень Першого територіального медоб’єднання м.Львова. Серед пацієнтів є 15-річні підлітки, які отримали важкі мінно-вибухові травми, і літні люди. Найстаршому пацієнтові – 96 років. Стан більшості пацієгтів – середньої важкості, повідомила 5 травня прес-служба медоб'єднання.

Бабуся 15-річного хлопця Валентина розповіла, що онук отримав травму у дворі, осколок потрапив йому у ділянку шиї і просто вирвав частину тіла. Першу операцію йому провели лікарі у Бахмуті, а тоді евакуаційним поїздом відправили до Львова.

Керівник центру хірургії лікарні Андрій Дворакевич повідомив, що під час обстеження у пацієнта виявили мінно-вибухову травму – великий дефект у ділянці шиї ліворуч і осколок у плечовому суглобі. На хлопця чекає поетапне лікування. У майбутньому йому знадобляться пластичні операції, щоб закрити дефект на шиї.

15-річна Ліза отримала поранення ніг, коли везла автомобілем поранених до лікарні

15-річна Ліза потрапила під обстріл у Попасній, коли автомобілем везла поранених до Бахмута. Дівчина розповіла, що водити авто її навчила мама. Так склалося, що поруч був поранений чоловік, який стікав кров’ю, а відвезти його до лікарні було нікому. Ось вона і сіла за кермо, але дорогою їхній автомобіль обстріляли російські окупанти. Вона отримала поранення обох ніг.

Серед поранених, яких привезли до лікарні, багато літніх людей з різними травмами.

Прес-служба Першого територіального медичного об’єднання повідомила, що лише за останній місяць до лікарень медоб’єднання прибуло понад дві тисячі пацієнтів з Лисичанська, Бахмута, Попасної, Слов’янська та інших міст.