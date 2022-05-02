Наречений Віктор тримає на руках кохану Оксану під час першого танцю в лікарняній палаті у Львові. 23-річній медсестрі з Лисичанська у кінці березня відірвало вибухом ноги та чотири пальці лівої руки. Після чотирьох операцій в Лисичанську та загоєння ран у Дніпрі тиждень тому її евакуювали до Львова. Тут вони з Віктором вирішили нарешті одружитися – після 6 років разом, маючи двох дітей. Церемонія відбулася в РАЦСі, а святкування – у палаті Центру хірургії Першого медичного об’єднання Львова.

Відео Першого медичного об’єднання Львова