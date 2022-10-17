Серед звільнених є офіцерки, рядові та сержантки ЗСУ, ТРо, працівниці ДССТ та ДПСУа також цивільні

У понеділок, 17 жовтня, з російського полону звільнили 108 українських жінок. 37 були евакуйовані з «Азовсталі». Серед звільнених – 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів, а також 12 цивільних. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. З них – 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 – ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних», – повідомив Єрмак.

ZAXID.NET стало відомо, що серед звільнених є і військова лікарка з «Азовсталі», історію якої ми розповідали у квітні.

Також відомо, що з полону звільнили Вікторію Обідіну, яку розлучили з донечкою у фільтраційному таборі в Мангуші.

«Пам’ятаю як Калина просив зробити усе можливе, щоб визволити Вікторію, маму Аліси... Їх з дочкою розлучили у фільтраційному таборі в Мангуші. Сьогодні Вікторія Обідіна повернулась додому», – повідомила журналістка Севгіль Мусаєва.

За його словами, серед звільнених є дівчата, які були незаконно ув'язнені в ОРДЛО та потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

«Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», - розповів Андрій Єрмак.

Він зазначив, що це був нервовий обмін, адже було надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід.

«При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання Президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома. Я був впевнений у результаті, бо наш алгоритм дій добре прорахований, і обміном займається краща команда», – зазначив Єрмак.

Він розповів, що далі усіх звільнених відправлять на медичний огляд та реабілітацію.

Також він подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими та всім причетним до обміну.

Нагадаємо, що попередній великий обмін відбувся 21 вересня. Тоді Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових.